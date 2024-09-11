Emirhan İlkhan’ın çapraz bağları koptu

İtalya Serie A ekibi Torino'da forma giyen Emirhan İlkhan sakatlık şoku yaşadı. Çapraz bağları kopan genç yıldız adayının sahalardan uzun bir süre uzak kalması bekleniyor.
TORİNO AÇIKLADI : "ÇAPRAZ BAĞLARI KOPTU!"
Torino'dan yapılan açıklamada, "Emirhan İlkhan'a yapılan tıbbi muayeneler ve testler sonucunda sol ön çapraz bağında kopma olduğu tespit edildi. Oyuncu önümüzdeki günlerde yapılacak bir uzman değerlendirmesinin ardından ameliyat olacak." denildi.
6 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK!
Emirhan İlkhan'ın en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı ifade ediliyor. Milli futbolcunun sezonun son maçlarında forma giyebilecek düzeye gelmesi bekleniyor.
2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Torino ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Emirhan İlkhan, İtalyan ekibinde sadece 4 maçta süre bulabildi.
Emirhan İlkhan, Beşiktaş'tan Torino'ya transferinin ardından Sampdoria ve Başakşehir'e kiralanmıştı.
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