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El Clasico’da Barcelona farkı

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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 11. haftası El Clasico'ya sahne oldu. Dev maçta Real Madrid'e konuk olan Barcelona, Robert Lewandowski (2), Lamine Yamal ve Raphinha'nın golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı

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El Clasico’da Barcelona farkı
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Santiago Bernabeu Stadı'nda 80 bin taraftarının önünde oynanan El Clasico'nun ilk yarısı golsüz sona erdi.
Barcelona'nın defansını çok önde kurmasından hızlı oyuncularıyla rakip kale önüne çok kolay gelen Real Madrid, forvette Mbappe ve Vinicius ile yakaladığı çok net pozisyonları gole çeviremedi.
İkinci yarı hücumda daha etkili olan Barcelona, 54. ve 56. dakikalarda Polonyalı yıldız ismi Robert Lewandowski'nin golleriyle deplasmanda 2-0'lık üstünlük yakaladı.
LaLiga'da gol krallığı yarışında en yakın rakibi Ayoze Perez'in (Villarreal-7 gol) uzak ara önünde olan Lewandowski toplam gol sayısını 14'e çıkardı.
Maçın skorunu belirleyen Barcelona'nın diğer golleri ise 77. dakikada Lamine Yamal ve 84. dakikada Raphinha'dan geldi.
Bernabeu'ya lider olarak gelen Hans Flick yönetimindeki Barcelona ezeli rakibi karşısında aldığı galibiyetle puanını 30'a çıkarırken, ikinci sıradaki Carlo Ancelotti'nin başında olduğu Real Madrid ise 24 puanda kaldı.
Bu arada Barcelona'nın 3. golünü atan 17 yaşındaki Yamal, El Clasico tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu.
Diğer yandan Real Madrid'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe ilk kez oynadığı El Clasico'da kaçırdığı gollerle öne çıktı.
Mbappe, özellikle ilk yarıda kale önüne çok net pozisyonlarda son vuruşlarda etkili olamadı ve attığı iki gol de pozisyonların ofsayt olmasından dolayı gol olarak geçerli sayılmadı.
 
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