El Clasico’da Barca fırtınası

El Clasico'da Barcelona deplasmanda lider Real Madrid'i 4-0 mağlup etti. Dembele ve Aubameyang gösterdiği performansla gecenin yıldızı oldular

La Liga'da El Clasico heyecanı yaşandı. Ligin 29. haftasında Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi.

Barcelona deplasmanda Real Madrid 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Katalan ekibine galibiyeti getiren goller 29 ve 51. dakikalarda Aubameyang, 38. dakikada Ronald Araujo ve 47. dakikada Ferran Torres'ten geldi.

Karşılaşmaya 2 gol atıp 1'de asist yapan Pierre Aubameyang ve 2 asiste imza atan Dembele damga vurdu.

Barcelona bu galibiyetle puanını 54'e çıkardı. Lider Real Madrid haftayı puansız kapatsa da 66 puanla liderliğini sürdürdü.