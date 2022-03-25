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Ekvador ve Uruguay Dünya Kupası'nda

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2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika (CONMEBOL) Elemeleri'nde Uruguay ve Ekvador, finallere katılmayı garantiledi

Ekvador ve Uruguay Dünya Kupası'nda
Tek grupta 10 takımın yer aldığı Güney Amerika Elemeleri'nin 17. haftasına, 4 karşılaşmayla devam edildi.
Uruguay, sahasında Peru'yu 1-0 mağlup etti. Paraguay ise evinde Ekvador'u 3-1 yendi.
Dünya Kupası'na katılmayı önceden garantileyen Brezilya, Şili'yi 4-0'lık skorla geçti. Kolombiya ise Bolivya karşısında 3-0 kazandı.
Bu sonuçların ardından elemelerin bitimine bir hafta kala 25'er puana sahip Ekvador ve Uruguay, Brezilya ve Arjantin'in ardından Dünya Kupası bileti alan takımlar oldu.
Elemelerde 30 Mart'ta oynanacak son hafta maçları öncesi 21 puanlı Peru, 20 puana sahip Kolombiya ve 19 puanlı Şili, play-off kotası için beşincilik mücadelesi verecek.
 
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