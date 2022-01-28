Ekvador-Brezilya maçına VAR damgası

Dünya Kupası Güney Amerika Eleme Grubu'nda Ekvador ile Brezilya'yı karşı karşıya getiren maça hakem kararları damga vurdu. 1-1 biten mücadelede, hakemin 2 kırmızı kart ve 2 de penaltı kararı VAR'dan döndü

Dünya Kupası Güney Amerika Eleme Grubu 15. haftasında Ekvador ile Brezilya karşı karşıya geldi. EstadioRodrigo Paz Delgado Stadı’nda oynanan maçta baştan sona yaşananlar geceye damga vurdu.

VAR kararıyla 2 kez penaltı ve kırmızı karttan vazgeçilen mücadele, 1-1 sona erdi.

Büyük heyecana sahne olan maçta Brezilya 6. dakikada öne geçerken, 15. dakikada Ekvador’danDominguez kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. 20. dakikada ise Brezilya’dan EmersonRoyal, gördüğü ikinci sarı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

Hakem iki kez kaleci Alisson'a kırmızı kart gösterdi, iki karar da VAR'dan döndü

Maçta dakikalar 26’yı gösterdiğinde ise Kolombiyalı hakem WilmarRoldan, "Sambacılar"ın kalecisi AlissonBecker'e Fenerbahçeli Enner Valencia'ya ceza sahası dışında yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gösterdi. Ancak VAR incelemesinin ardından Alisson’un kartı sarıya döndü. Dev mücalenin ilk yarısı 1-0 Brezilya üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda Ekvador gol bulmak adına rakip kaleye yüklendi. 56. hakem hakem bir kez daha Ekvador lehine penaltı verdi. Bu karar da VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Ev sahibi Ekvator, 75. dakikada FelixTorres ile eşitliği sağladı: 1-1

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Brezilya kalecisi Alisson, bu kez Preciado’ya yaptığı hareket nedeniyle penaltıya sebebiyet verdi. Mücadelenin hakemi Roldan, bu pozisyonda kaleci Alisson'a bir kez daha kırmızı kart gösterdi.

VAR incelemesiyle bu karar da iptal edildi. 90 dakika, 1-1 sona erdi.

Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Brezilya puanını 36 yaptı. Puanını 24'e çıkaran Ekvador ise 2022 Dünya Kupası'na katılma umutlarını arttırdı. Ekvador'da Fenerbahçeli Enner Valencia 90 dakika forma giydi.

