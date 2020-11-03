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Efsaneden kötü haber

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Arjantinli efsane Diego Armando Maradona hastaneye kaldırıldı. Maradona'nın ilk belirlemelere göre anemi şikayetiyle hastaneye yatırıldığı belirtildi

Efsaneden kötü haber
Arjantinli yaşayan efsane Diego Armando Maradona, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Geçtiğimiz günlerde 60 yaşına basan Maradona, kansızlık şikayetiyle tedavi altına alındı.
Arjantin basını Maradona'da koronavirüs şüphesinin olmadığını sayfalarına taşırken, Maradona'nın özel hayatında zor günler geçirdiği de kaydedildi. 
Geçtiğimiz günlerde de Maradona'nın bir dizinde problem yaşadığı, mide ağrısı şikayeti bulunduğu ve yürümekte zorlandığı belirtilmişti.
Diego Armando Maradona 2019'un Eylül ayından bu yana, Arjantin'in Gimnasia La Plata'nın teknik direktörlüğünü yürütüyor.
Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Maradona, Arjantin Milli Takımı formasıyla 1986'da FIFA Dünya Kupası'nı kaldırmış, İtalyan kulübü Napoli ile de 2 kez lig şampiyonluğu yaşamıştı.
 
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