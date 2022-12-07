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Eden Hazard’tan milli takıma erken veda

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Eden Hazard, Belçika Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. 31 yaşındaki futbolcu milli formayla 126 maça çıkıp 33 gole imza atıp 36 da asist yapmıştı

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Eden Hazard’tan milli takıma erken veda
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Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından milli takıma veda eden 31 yaşındaki oyuncu, "Bugün bir sayfa noktalanıyor... 2008'den bu yana bana gösterdiğiniz sevgi ve eşsiz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Uluslararası kariyerimi sonlandırma kararı aldım. Zaten halefim hazır. Milli Takım'ı özleyeceğim." ifadelerini kullandı.
Kardeşi Borussia Dortmund'da forma giyen ThorganHazard'ın da kadrosunda yer aldığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Belçika, turnuvaya grup aşamasında veda ederek hayal kırıklığı yaşamıştı.
Kaptanlığını da üstlendiği Belçika Milli Takımı'nda 126 maça çıkan Hazard, 33 gol attı.
 
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