banner583
banner590
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 16 kişi ve maskesiz dolaşan 2 kişi hakkında yasal işlem.
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 16 kişi ve maskesiz dolaşan 2 kişi hakkında yasal işlem.
387 0
KKTC’de mutasyonlu virüs saptandı!
KKTC’de mutasyonlu virüs saptandı!
43 0
 
Kadıköy'de dev randevu
Kadıköy'de dev randevu
23 0
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
393 0
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
22 0
Önce yıktı sonra restore sözü verdi
Önce yıktı sonra restore sözü verdi
63 0
Beton mikserleri yolları mahvediyor
Beton mikserleri yolları mahvediyor
42 0
banner529
banner570

Ebuka krallık koltuğuna göz dikti

banner476

John Ebuka, son haftalardaki performansı ile dikkat çekmeye başlarken, son attığı golle Mısır Süper Liginde gol sayısını 5’e çıkarıp, Gol Krallığı yarışında ikinci sıraya yükseldi

Ebuka krallık koltuğuna göz dikti
banner601
Mısır Süper Lig takımlarından ENPPİ’de forma giyen John Ebuka, son haftalardaki performansı ile dikkat çekmeye başladı.
Yenicami ve Hamitköy formaları altında attığı gollerle futbolumuza damga vuran John Ebuka, ENPPİ forması ile de gollerini sıralamaya, asistlerini yapmaya devam ediyor. Sezonun ilk haftalarında ilk 11’e alınmayan John Ebuka, haftalar ilerledikçe 11’in değişmezlerinden olurken, ENPPİ’nin de en önemli gol silahlarından oldu.
Geçtiğimiz hafta Pyramids maçında takımını öne geçiren John Ebuka, MTG’li eski futbolcu Dinopeter’in golünde de asisti yapan futbolcu olmuştu. John Ebuka, Pyramids’e attığı gol ile Mısır Süper Liginde gol sayısını 5’e çıkarırken, Gol Krallığı yarışında ikinci sıraya yükseldi. Mısır Süper Ligi Gol Krallığı yarışında, El Gaish takımından Samir, 6 golle ilk sırada yer alıyor.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.