Ebuka krallık koltuğuna göz dikti

John Ebuka, son haftalardaki performansı ile dikkat çekmeye başlarken, son attığı golle Mısır Süper Liginde gol sayısını 5’e çıkarıp, Gol Krallığı yarışında ikinci sıraya yükseldi

Mısır Süper Lig takımlarından ENPPİ’de forma giyen John Ebuka, son haftalardaki performansı ile dikkat çekmeye başladı.

Yenicami ve Hamitköy formaları altında attığı gollerle futbolumuza damga vuran John Ebuka, ENPPİ forması ile de gollerini sıralamaya, asistlerini yapmaya devam ediyor. Sezonun ilk haftalarında ilk 11’e alınmayan John Ebuka, haftalar ilerledikçe 11’in değişmezlerinden olurken, ENPPİ’nin de en önemli gol silahlarından oldu.

Geçtiğimiz hafta Pyramids maçında takımını öne geçiren John Ebuka, MTG’li eski futbolcu Dinopeter’in golünde de asisti yapan futbolcu olmuştu. John Ebuka, Pyramids’e attığı gol ile Mısır Süper Liginde gol sayısını 5’e çıkarırken, Gol Krallığı yarışında ikinci sıraya yükseldi. Mısır Süper Ligi Gol Krallığı yarışında, El Gaish takımından Samir, 6 golle ilk sırada yer alıyor.

