Ebuka golü hatırladı

Mısır Premier Lig ekiplerinden ENPPİ forması giyen John Ebuka, haftalardan sonra gol sevinci yaşadı.
John Ebuka, takımının National Bank ile deplasmanda oynadığı maçta ilk 11’de maça başlarken, Dinopeter yedeklerde maça başlayıp, ilerleyen dakikalarda oyuna girdi.
John Ebuka, 3 – 2 kazandıkları maçın 26. dakikasında maçın ilk golünü atarken, 90 dakika boyunca sahada kaldı.
ENPPİ, National Bank galibiyetiyle yenilmezlik serisini 4’e çıkarırken, sıralamada da maç fazlasıyla 6. sırada haftayı tamamladı.
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