banner583
Yıldız Gönyeli’de zirvede
Yıldız Gönyeli’de zirvede
16 0
Bu uygulamadan haberiniz var mı?
Bu uygulamadan haberiniz var mı?
13 0
 
Makyajlı Subaru Forester, görücüye çıktı
Makyajlı Subaru Forester, görücüye çıktı
15 0
NASA'dan enerji dengesizliği uyarısı
NASA'dan enerji dengesizliği uyarısı
14 0
Potada U17’lerde heyecan son ana kadar yaşandı
Potada U17’lerde heyecan son ana kadar yaşandı
18 0
Alzheimer hastaları için tarihi gün.
Alzheimer hastaları için tarihi gün.
25 0
Güney'de büyük yangın
Güney'de büyük yangın
185 0
banner661

Ebuka golü hatırladı

banner476

banner666
Ebuka golü hatırladı
Mısır Premier Lig ekiplerinden ENPPİ forması giyen John Ebuka, haftalardan sonra gol sevinci yaşadı.
John Ebuka, takımının National Bank ile deplasmanda oynadığı maçta ilk 11’de maça başlarken, Dinopeter yedeklerde maça başlayıp, ilerleyen dakikalarda oyuna girdi.
John Ebuka, 3 – 2 kazandıkları maçın 26. dakikasında maçın ilk golünü atarken, 90 dakika boyunca sahada kaldı.
ENPPİ, National Bank galibiyetiyle yenilmezlik serisini 4’e çıkarırken, sıralamada da maç fazlasıyla 6. sırada haftayı tamamladı.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.