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Dünya sırlamasında Belçika zirvede

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Dünya sırlamasında Belçika zirvede
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FIFA'nın internet sitesinden açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre, ilk 10 değişmedi. Geçen ay olduğu gibi Belçika zirvede, Brezilya 2'nci, Fransa da 3. sırada bulunuyor.
Belçika üst üste 4. yıl klasmanın zirvesinde yer aldı.
2021'e 32. olarak başlayan Türkiye, kasımda olduğu gibi 37. sırada kaldı.
Kupa Amerika şampiyonu Arjantin 5'inci, Avrupa şampiyonu İtalya ise 6. sırada yılı tamamladı.
Geçen yıl 72. sırada bitirdiği klasmanda 40'ıncılığa tırmanan Kanada, 130,32 puanla yılın en fazla gelişme gösteren takımı oldu.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 10 Şubat'ta açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
Sıra Takım Puan Değişim
1 Belçika 1828,45 -
2 Brezilya 1826,35 -
3 Fransa 1786,15 -
4 İngiltere 1755,52 -
5 Arjantin 1750,51 -
6 İtalya 1740,77 -
7 İspanya 1704,75 -
8 Portekiz 1660,25 -
9 Danimarka 1654,54 -
10 Hollanda 1653,73 -
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