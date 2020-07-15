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Dünya Kupası’nın tarihi belli oldu

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FIFA, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nın 21 Kasım - 18 Aralık tarihleri arasında oynanacağını açıkladı

Dünya Kupası’nın tarihi belli oldu
15 Temmuz 2020 Çarşamba 22:14

Katar'ın 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası finali 80 bin kapasiteli Lusail Stadı'nda oynanacak.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 2022 Dünya Kupası 21 Kasım'da 60 bin kapasiteli Al Bayt Stadı'nda Katar'ın maçıyla başlayacak.

Grup aşamasında günde 4 karşılaşmanın yapılacağı turnuvanın finali 18 Aralık'ta 80 bin kapasiteli Lusail Stadı'nda gerçekleştirilecek.

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