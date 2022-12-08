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Dünya Kupası’nda çeyrek final heyecanı başlıyor

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2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Bu keyifli mücadeleler TRT ekranlarında futbolseverlerle buluşacak

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Dünya Kupası’nda çeyrek final heyecanı başlıyor
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Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Grup ve son 16 turundan sonra turnuvada çeyrek final etabı oynanacak. Çeyrek final müsabakaları yarın ve 10 Aralık Cumartesi günü yapılacak. Dünya Kupası'nda çeyrek finalde mücadele edecek ülkeler arasında aynı gruptan çıkan sadece Fas ile Hırvatistan bulunuyor. E Grubu'ndan çıkan Japonya ve İspanya, Son 16 Turu'nda turnuvaya veda etti. Diğer gruplardan da çeyrek finalde birer takım bulunuyor.

Dünya Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Hırvatistan ile Brezilya karşı karşıya gelecek. Hırvatistan - Brezilya galibi yarı finalde Hollanda - Arjantin eşleşmesinden yükselecek takımla ile mücadele edecek. Diğer taraftan da Fas - Portekiz galibi, İngiltere - Fransa eşleşmesinden gelecek takım ile yarı finalde oynayacak.
FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final programı şöyle:

Yarın

18.00 Hırvatistan - Brezilya TRT 1, TRT 4 K, trtspor.com.tr
22.00 Hollanda - Arjantin   TRT 1, TRT 4 K, trtspor.com.tr

10 Aralık Cumartesi

18.00 Fas - Portekiz TRT 1, TRT 4 K, trtspor.com.tr
22.00 İngiltere - Fransa TRT 1, TRT 4 K, trtspor.com.tr

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