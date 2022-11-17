Dünya Kupası'nın hayal kırıklıkları

Futbolun bir numaralı organizasyonu Dünya Kupası, birbirinden ilginç istatistiklere sahne oldu. Kupa tarihinde 5 takım gol atamadı, 10 ülke de puan alamadı. İskoçya, katıldığı 8 Dünya Kupası'nda da ilk turu geçemedi

Katar'da 22'ncisi düzenlenecek Dünya Kupası'nda büyük başarı öykülerinin yanı sıra hayal kırıklıkları ve büyük başarısızlıklar da yaşandı.

Dünya Kupası'na katılan ülkelerin 5'i, gol atmayı başaramadı. Kanada, Çin, Hollanda Doğu Hint Adaları (Endonezya), Trinidad Tobago ve Zaire (Demokratik Kongo Cumhuriyeti), katıldıkları kupaları gol atamadan tamamladı.

El Salvador tarih yazdı!

Dünya Kupası'nda 10 ülke, turnuvayı puansız kapatmak zorunda kaldı.

Hollanda Doğu Hint Adaları, Irak, Togo, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Haiti, Zaire, Panama ve El Salvador, Dünya Kupası'nda puan alamadı.

Puansız ayrılan ülkelerden sadece El Salvador, Dünya Kupası'na iki kez katıldı, diğerleri ise birer kez temsil edildi. El Salvador, iki Dünya Kupası'nda yaptığı 6 maçı da kaybetti, kalesinde 22 gol görüp bir gol atabildi.

Bu arada Katar 2022 bileti alarak ikinci katılım şansını yakalayan Kanada, turnuva tarihindeki ilk gol ve puanı için mücadele edecek.

İskoçya 8 kez ilk turu geçemedi

Dünya Kupası'na 8 kez katılmayı başaran İskoçya, bunların hiçbirinde ilk turdan yukarıya çıkamadı.

İskoçlar, 1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990 ve 1998 Dünya Kupası'nda taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Meksika ve Bulgaristan 6 kupada kazanamadı

Meksika ile Bulgaristan, 6 Dünya Kupası'nda maç kazanamadı.

Dünya Kupası'na 16 kez katılan ve 2 defa ev sahipliği yapan Meksika, 1930, 1950, 1954, 1958, 1966 ve 1978'de yaptığı maçlarda galibiyet yüzü göremedi.

Turnuvaya 7 kez katılan Bulgaristan ise 1962, 1966, 1970, 1974, 1986 ve 1998'de galibiyet alamadı.

En çok berabere kalanlar İtalya ve İngiltere

İtalya ve İngiltere, Dünya Kupası'nın en çok berabere kalan takımları olarak zirveyi paylaştı.

Kupaya 18 kez katılan ve 4 defa zafere ulaşan İtalyanlar, şu ana kadar yaptıkları 83 maçın 21'inde sahadan beraberlikle ayrıldı.

Girdiği 15 turnuvada bir şampiyonluk yaşayan İngiltere de 69 karşılaşmada 21 beraberlik aldı.

Bu iki takımı, 20 beraberlikle Almanya izledi.

Meksika üst üste 9 maç kaybetti

Meksika, Dünya Kupası'nda art arda maç kaybetme rekorunun sahibi oldu.

Meksikalılar, katıldıkları 1930, 1950, 1954 ve 1958'deki kupalarda üst üste 9 maç kaybetti.

Bu maçlarda Fransa (2), Şili, Arjantin, Brezilya (2), Yugoslavya, İsviçre ve İsveç ile karşılaşan Meksika, 8 gol attı, kalesinde 34 gol gördü. Meksika, 1958 Dünya Kupası'nda Galler ile 1-1 berabere kalarak mağlubiyet serisine son verdi.

Üst üste en çok berabere kalan Belçika

Belçika, Dünya Kupası'nda üst üste en çok berabere kalan takım unvanına sahip.

"Kırmızı Şeytanlar", 1998 ve 2002'deki kupalarda peş peşe 5 maçtan beraberlikle ayrıldı. Belçika bu süreçte Hollanda, Meksika, Güney Kore, Japonya ve Tunus ile karşılaştı.

Bulgaristan 17 maç kazanamadı

Bulgaristan, Dünya Kupası tarihinde üst üste maç kazanamama rekorunu elinde tutuyor.

Balkan ülkesi, 1962, 1966, 1970, 1974, 1986 ve 1994 Dünya Kupası'nda arka arkaya 17 maç kazanamayarak kötü bir rekora imza attı.

Bulgarlar, galibiyet hasretine 1994 Dünya Kupası'nda Yunanistan'ı 4-0 yenerek son verdi.

Bolivya, Cezayir ve Honduras üst üste 5 maçta gol atamadı

Bolivya, Cezayir ve Honduras, Dünya Kupası'nda peş peşe 5 maçta gol atamayarak kötü bir grafik çizdi.

Bolivya, 1930, 1950 ve 1994'te, Cezayir 1986 ve 2010'da, Honduras ise 1982, 2010 ve 2014'te art arda oynadıkları 5'er maçta rakip fileleri havalandıramadı.

