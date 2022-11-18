Dünya Kupası'nda gözler Müller'de

2022 Katar Dünya Kupası'na sayılı gün kala heyecan artıyor. Kupada gözler, turnuva tarihinin en golcü ismi olma şansı bulunan Thomas Müller de olacak

2022 Dünya Kupası tarihinin en golcü ismi MiroslavKlose. Alman oyuncu, 4 turnuvada 16 kez fileleri sarstı.

Klose'nin tahtına en yakın aday yine bir başka Alman yıldız; Thomas Müller. Thomas Müller, 4 kez forma giydiği turnuvada 16 maçta 10 gol atma başarısı gösterdi.

Müller, Dünya Kupası tarihinde en çok gol atan 8'inci oyuncu konumunda bulunuyor. Ancak Katar'da atacağı gollerle Klose'yi yakalayabilir veya geçebilir.

Dünya Kupası’nda Messi ve Ronaldo’nun başarısı da merak konusu.

Ronaldo, bu büyük turnuvada daha önce 17 kez forma giydi ve 7 gol sevinci yaşadı. Messi ise Dünya Kupası'nda 19 kez sahaya çıktı ve 6 gol kaydetti.



