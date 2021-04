Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Kuzey Makedonya sürprizi

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 3. hafta, 6 grupta oynanan 15 karşılaşmayla sona erdi. Kuzey Makedonya, Eljif Elmas'ın son dakikalarda attığı golle deplasmanda Almanya'yı 2-1 yenerek gecenin sürprizine imza attı

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin üçüncü haftası, B, C, D, F, I ve J gruplarında oynanan 15 karşılaşmayla tamamlandı.

Öne çıkan maçlarda, B Grubu'nda İspanya, konuk ettiği Kosova'yı 34. dakikada Olmo, 36. dakikada FerranTorres, 75. dakikada GerardMoreno'nun fileleri havalandırmasıyla 3-1 yendi. Kosova'nın tek golü, 70. dakikada Halimi'den geldi.

C Grubu'nda İtalya, Litvanya deplasmanından 3 puanla döndü. Konuk ekip, 48. dakikada Sensi ve 90+4. dakikada Immobile'nin ağları sarsmasıyla rakibini 2-0 mağlup etti.

D Grubu'nda son dünya şampiyonu Fransa, konuk olduğu Bosna Hersek'i 1-0'lık skorla geçti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü, 60. dakikada Griezmann kaydetti.

I Grubu'nda İngiltere, konuk ettiği Polonya'yı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip, 19. dakikada penaltıdan Kane ve 85. dakikada Maguire'ın golleriyle 3 puana uzanırken, Polonya adına 58. dakikada Mader'in attığı gol, mağlubiyeti engelleyemedi.

J Grubu'nda ise Almanya, ağırladığı Kuzey Makedonya'ya 2-1 yenilerek günün sürprizine imza attı. Konuk ekibin gollerini 45+2. dakikada Pandev ve 85. dakikada eski Fenerbahçeli Eljif Elmas kaydetti. Almanya'nın tek golü ise 63. dakikada penaltıdan İlkay Gündoğan'dan geldi.

Üçüncü hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu:

Yunanistan-Gürcistan: 1-1

İspanya-Kosova: 3-1

C Grubu:

Litvanya-İtalya: 0-2

Kuzey İrlanda-Bulgaristan: 0-0

D Grubu:

Bosna Hersek-Fransa: 0-1

Ukrayna-Kazakistan: 1-1

F Grubu:

Avusturya-Danimarka: 0-4

Moldova-İsrail: 1-4

İskoçya-Faroe Adaları: 4-0

I Grubu:

Andorra-Macaristan: 1-4

İngiltere-Polonya: 2-1

San Marino-Arnavutluk: 0-2

J Grubu:

Ermenistan-Romanya: 3-2

Almanya-Kuzey Makedonya: 1-2

Lihtenştayn-İzlanda: 1-4