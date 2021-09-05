Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde toplu sonuçlar

Türkiye A Milli Futbol Takımı, G Grubu'ndaki beşinci maçında deplasmanda karşılaştığı Cebelitarık'ı Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman'ın golleriyle 3-0 yendi.
Ay-yıldızlı ekibin grubunda yapılan diğer karşılaşmalarda Norveç, Letonya'yı 2-0, Hollanda da Karadağ'ı 4-0'lık skorlarla mağlup etti.
D Grubu'nda oynanan maçta son dünya kupası şampiyonu Fransa, deplasmanda Ukrayna ile 1-1 berabere kaldı.
Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
İrlanda-Azerbaycan: 1-1
Sırbistan-Lüksemburg: 4-1
D Grubu
Finlandiya-Kazakistan: 1-0
Ukrayna-Fransa: 1-1
F Grubu
Faroe Adaları-Danimarka: 0-1
İsrail-Avusturya: 5-2
İskoçya-Moldova: 1-0
G Grubu
Letonya-Norveç: 0-2
Cebelitarık-Türkiye: 0-3
Hollanda-Karadağ: 4-0
H Grubu
Kıbrıs Rum Kesimi-Rusya: 0-2
Slovenya-Malta: 1-0
Slovakya-Hırvatistan: 0-1
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.