Dortmund, Wolfsburg’u 2 golle geçti

Borussia Dortmund Bundesliga’nın 14. haftasında Signal Iduna Stadı’nda Wolfsburg’u konuk etti.
İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada sarı-siyahlılar 66. dakikada Manuel Akanji’nin attığı golle 1-0 öne geçti.
Maçın kalan bölümünde üstün bir oyun sergileyen Borussia Dortmund, 90+1. dakikada Jadon Sancho ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Borussia Dortmund puanını 25’e çıkarttı ve 4. sıraya yükseldi. Wolfsburg ise 24 puanda kaldı ve 6. sıraya geriledi.
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