banner913
banner932
Motodragcılar Mevlevi’yi inletecek
Motodragcılar Mevlevi’yi inletecek
5 0
Mimoza Beach Hotel’de eğlence dolu çocuk şenliği yapıldı
Mimoza Beach Hotel’de eğlence dolu çocuk şenliği yapıldı
16 0
 
Korkmazhan: “Öğretmenlerin haklı mücadelesinin yanındayız”
Korkmazhan: “Öğretmenlerin haklı mücadelesinin yanındayız”
9 0
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Polis Okulu'nu ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Polis Okulu'nu ziyaret etti
6 0
Lefke ve Girne'ye de müze açılıyor
Lefke ve Girne'ye de müze açılıyor
12 0
Haskasap Avrupa yolcusu
Haskasap Avrupa yolcusu
14 0
İskele'de bazı gölgelere yarın elektrik verilemeyecek
İskele'de bazı gölgelere yarın elektrik verilemeyecek
29 0
banner915

Dortmund, Hummels’in sözleşmesini uzattı

banner476

Borussia Dortmund, Alman futbolcu MatsHummels'in sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı

banner825
Dortmund, Hummels’in sözleşmesini uzattı
banner931
Borussia Dortmund, 34 yaşındaki Alman defans oyuncusu MatsHummels ile yeni sözleşme imzalandı.
Kulübün resmi internet hesabından yapılan açıklamada, MatsHummels'in sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı ifade edildi.
Sarı-siyahlı formayla toplamda 467 maça çıkan Hummels, 34 gol ve 22 asistlik performans sergiledi. Bu sezon ise 37 müsabakada görev alan deneyimli futbolcu, 1 gol sevinci yaşadı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.