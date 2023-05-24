Dortmund, Hummels’in sözleşmesini uzattı

Borussia Dortmund, 34 yaşındaki Alman defans oyuncusu MatsHummels ile yeni sözleşme imzalandı.
Kulübün resmi internet hesabından yapılan açıklamada, MatsHummels'in sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı ifade edildi.
Sarı-siyahlı formayla toplamda 467 maça çıkan Hummels, 34 gol ve 22 asistlik performans sergiledi. Bu sezon ise 37 müsabakada görev alan deneyimli futbolcu, 1 gol sevinci yaşadı.
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