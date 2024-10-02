Dortmund'dan farklı tarife

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçında Borussia Dortmund, Celtic’i konuk etti.
Alman ekibi karşılaşmayı 7-1 gibi farklı bir skorla kazandı.
Dortmun’da Karim Adeyemi 3 gol birden atarak maça damga vuran isim oldu.
Borussia Dortmund ilk hafta maçında da sahadan galibiyetle ayrılmıştı.
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