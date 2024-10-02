Dortmund'dan farklı tarife

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçında Celtic’i 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Dortmun’da Karim Adeyemi 3 gol birden atarak maça damga vuran isim oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçında Borussia Dortmund, Celtic’i konuk etti.

Alman ekibi karşılaşmayı 7-1 gibi farklı bir skorla kazandı.

Dortmun’da Karim Adeyemi 3 gol birden atarak maça damga vuran isim oldu.

Borussia Dortmund ilk hafta maçında da sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

