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Dortmund'dan farklı tarife

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Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçında Celtic’i 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Dortmun’da Karim Adeyemi 3 gol birden atarak maça damga vuran isim oldu

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Dortmund'dan farklı tarife
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçında Borussia Dortmund, Celtic’i konuk etti.
Alman ekibi karşılaşmayı 7-1 gibi farklı bir skorla kazandı.
Dortmun’da Karim Adeyemi 3 gol birden atarak maça damga vuran isim oldu.
Borussia Dortmund ilk hafta maçında da sahadan galibiyetle ayrılmıştı.
 
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