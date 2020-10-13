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Dört Anorthosisli daha tutuklandı

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Dört Anorthosisli daha tutuklandı
Geçtiğimiz Pazar akşamı Derinya’da olay çıkartan Anorthosis takımı taraftarlarının tutuklanmaları devam ediyor. Rum polisi olaylara karıştığı tespit edilen 4 kişiyi daha tutukladı. Tutuklanan şahıslardan 41 ve 22 yaşında olanlarının Larnakalı, 21 ve 29 yaşında olanlarının ise Mağusa bölgesinden oldukları ifade edildi. Diğer yandan geçtiğimiz gün tutuklanan 2 kişinin ise 3 gün daha tutuklu kalmasına karar verildi.
 
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