Dört Anorthosisli daha tutuklandı

Geçtiğimiz Pazar akşamı Derinya’da olay çıkartan Anorthosis takımı taraftarlarının tutuklanmaları devam ediyor. Rum polisi olaylara karıştığı tespit edilen 4 kişiyi daha tutukladı. Tutuklanan şahıslardan 41 ve 22 yaşında olanlarının Larnakalı, 21 ve 29 yaşında olanlarının ise Mağusa bölgesinden oldukları ifade edildi. Diğer yandan geçtiğimiz gün tutuklanan 2 kişinin ise 3 gün daha tutuklu kalmasına karar verildi.

