Dinamo Kiev ve Shakhtar'ın yabancı futbolcuları Romanya'da

Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ve Dinamo Kiev takımları, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle yabancı futbolcularını Romanya'ya tahliye etti.
Shakhtar Donetsk, internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, "Futbolcular ve aileleri dün Kiev'e gitti ve sınır bölgesinden bugün Romanya'ya geçti. Futbolcu ve aileleri şu an Romanya'da." bilgisini paylaştı.
Kulüp, Dinamo Kiev futbolcularının da Romanya'ya tahliye edildiğini duyurdu
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