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Diego Costa serbest kaldı

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Diego Costa serbest kaldı
Atletico Madrid, Brezilya asıllı İspanyol forveti Diego Costa'nın özel nedenlerden ötürü sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
32 yaşındaki futbolcu, ikinci kez transfer olduğu Atletico Madrid'de geçirdiği 3.5 yılda toplam 19 gol kaydetti. Bu sezon takımıyla 7 maça çıkan ve 2 kez ağları havalandırmayı başaran yıldız forvet, sakatlık problemleri nedeniyle formasından uzak kaldı.
2007-2008 sezonun adım attığı Atletico Madrid 215 maça çıkan Diego Costa, bu maçlarda 83 gol atarken, 36 kez arkadaşlarına gol pası verdi. Costa'nın ismi, kış transfe dönemi için Türk kulüpleriyle de anılıyor.
 
 
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