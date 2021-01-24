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Devlerin dansında kazanan Manchester United

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İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 4. turunun iki devi karşı karşıya getiren maçında Manchester United, Liverpool'u 3-2 mağlup ederek tur atlamayı başaran taraf oldu

Devlerin dansında kazanan Manchester United
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İngiltere Federasyon Kupası 4. turunda Manchester United, OldTrafford'da Liverpool'u konuk etti.
Mücadeleye iyi başlayan JürgenKlopp'un öğrencileri, 18. dakikada Firmino'nunasistindeMohamed Salah ile 1-0 öne geçti. Golün şokunu atlatan ve çabuk toparlanan Manchester United, 26. dakikada Mason Greenwood ile rakibine karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.
İkinci yarının hemen başında, Greenwood'un golünde asisti yapan MarcusRashford, bu kez genç yıldızdan pası alarak takımını üstünlüğe taşıdı. 58. dakikada yine Firmino'nun servisinde topla buluşan Salah, rakip fileleri havalandırarak skora 2-2'lik dengeyi getirdi.
Dakikalar 78'i gösterirken serbest vuruş için topun başına geçen BrunoFernandes, kalecinin kapattığı köşeye sert ve düzgün bir vuruş yaparak skoru tayin etti: 3-2.
Premier Lig'de maç fazlasıyla ik sırada bulunan Manchester United, bu galibiyetle rakibini kupanın dışına iterken, ligde son 5 maçında üç puanı hanesine yazdıramayan Liverpool'un kötü gidişi devam etti.
 
 
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