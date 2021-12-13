Devler Ligi son 16 kuraları çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi, teknik bir arızadan kaynaklanan hata nedeniyle tekrarlanarak yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ve tekrarlanan kura çekimiyle belirlendi.

Aynı ülke ve gruptan takımların eşleşemediği çekilişe son şampiyon unvanıyla katılan Chelsea'nin rakibi, milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille oldu.

İptal edilen kura çekiminde eşleşen Chelsea ile Lille, tekrarlanan çekilişte de eşleşmeleri dikkati çekti.

Bir diğer milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun oynadığı Inter ise Liverpool ile eşleşti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 15-16 ile 22-23 Şubat, rövanşları ise 8-9 ile 15-16 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Salzburg (Avusturya) - Bayern Münih (Almanya)

Sporting Lizbon (Portekiz) - Manchester City (İngiltere)

Benfica (Portekiz) - Ajax (Hollanda)

Chelsea (İngiltere) - Lille (Fransa)

Atletico Madrid (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

Villarreal (İspanya) - Juventus (İtalya)

Inter (İtalya) - Liverpool (İngiltere)

Paris Saint-Germain (Fransa) - Real Madrid (İspanya)



