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Devler Ligi'ne Aston Villa damgası

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Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatına rüya gibi bir başlangıç yaptı. Devler Ligi'ndeki yoluna 3'te 3 yaparak devam eden İngiliz ekibi, kalesinde ise henüz gol görmedi

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Devler Ligi'ne Aston Villa damgası
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Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa rüzgarı esiyor.
Yoluna 3'te 3 yaparak devam eden İngiliz ekibi, aynı zamanda kalesini de gole kapattı. Son olarak evinde Bologna'yı 2- 0 mağlup eden Unai Emery'nin öğrencileri, bu performansıyla birlikte Devler Ligi'nde liderlik koltuğuna oturdu.
İngiltere Premier Lig'de de üst sıralara oynayan Aston Villa, bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında Young Boys'u 3-0 mağlup eden İngiliz ekibi, ikinci maçta ise Alman devi Bayern Münih'i 1-0'lık skorla geçti.
Aston Villa'nın çıkışında ileri uç oyuncularının performanslarının katkısı büyük. İngiliz ekibinin genç forvet oyuncusu Jhon Duran geride kalan 3 maçta 2 gol kaydetti.
John McGinn, Youri Tielemans, Jacop Ramsey ve Amadou Onana da gol ve asist katkısı yapanlar arasında yer aldı.
Aston Villa bir sonraki Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Belçika ekiplerinden Club Brugge'e konuk olacak.
 
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