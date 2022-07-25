Devler Ligi'nde rövanş zamanı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonu ikinci eleme turu rövanş maçları, yarın başlayacak. Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i 27 Temmuz Çarşamba günü sahasında ağırlayacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, ikinci eleme turunun ilk ayağında yarın ve 27 Temmuz Çarşamba günü, toplam 12 maç oynanacak.

Turnuvaya bu turdan katılan Türk temsilcisi Fenerbahçe, 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını çarşamba günü sahasında ağırlayacak.

İtalyan hakem MassimilianoIrrati'nin yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçların programı şöyle:

26 Temmuz Salı:

18.30 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)-Midtjylland (Danimarka) (1-1)

20.00 Sheriff (Moldova)-Maribor (Slovenya) (0-0)

20.00 ViktoriaPlzen (Çekya)-HJK (Finlandiya) (2-1)

20.30 Diddeleng (Lüksemburg)-Pyunik (Ermenistan) (1-0)

22.00 Şkupi (Kuzey Makedonya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (2-2)

22.00 ShamrockRovers (İrlanda Cumhuriyeti)-Ludogorets (Bulgaristan) (0-3)

27 Temmuz Çarşamba:

19.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Linfield (Kuzey İrlanda) (0-1)

20.00 Zürih (İsviçre)-Karabağ (Azerbaycan) (2-3)

20.00 Malmö (İsveç)-Zalgiris (Litvanya) (0-1)

20.00 Fenerbahçe-Dinamo Kiev (Ukrayna) (0-0)

21.30 Slovan Bratislava (Slovakya)-Ferencvaros (Macaristan) (2-1)

22.00 Olympiakos (Yunanistan)-MaccabiHaifa (İsrail) (1-1)

