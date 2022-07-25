Devler Ligi'nde rövanş zamanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, ikinci eleme turunun ilk ayağında yarın ve 27 Temmuz Çarşamba günü, toplam 12 maç oynanacak.
Turnuvaya bu turdan katılan Türk temsilcisi Fenerbahçe, 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını çarşamba günü sahasında ağırlayacak.
İtalyan hakem MassimilianoIrrati'nin yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçların programı şöyle:
26 Temmuz Salı:
18.30 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)-Midtjylland (Danimarka) (1-1)
20.00 Sheriff (Moldova)-Maribor (Slovenya) (0-0)
20.00 ViktoriaPlzen (Çekya)-HJK (Finlandiya) (2-1)
20.30 Diddeleng (Lüksemburg)-Pyunik (Ermenistan) (1-0)
22.00 Şkupi (Kuzey Makedonya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (2-2)
22.00 ShamrockRovers (İrlanda Cumhuriyeti)-Ludogorets (Bulgaristan) (0-3)
27 Temmuz Çarşamba:
19.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Linfield (Kuzey İrlanda) (0-1)
20.00 Zürih (İsviçre)-Karabağ (Azerbaycan) (2-3)
20.00 Malmö (İsveç)-Zalgiris (Litvanya) (0-1)
20.00 Fenerbahçe-Dinamo Kiev (Ukrayna) (0-0)
21.30 Slovan Bratislava (Slovakya)-Ferencvaros (Macaristan) (2-1)
22.00 Olympiakos (Yunanistan)-MaccabiHaifa (İsrail) (1-1)
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