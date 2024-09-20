Devler Ligi'nde ilk hafta heyecanı sona erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-25 sezonu yeni formatıyla ilk haftasını Perşembe günü oynanan 6 karşılaşma ile tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Perşembe gecesi alınan sonuçlar şu şekilde:

Feyenoord - Bayer Leverkusen: 0-4

Kızılyıldız - Benfica: 1-2

Atletico Madrid - RB Leipzig: 2-1

Monaco - Barcelona: 2-1

Atalanta - Arsenal: 0-0

Brest - Sturm Graz: 2-1

BENFİCA KEREM VE ORKUN’LA GÜLDÜ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz ekibi Benfica, milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün kaydettiği gollerle deplasmandaKızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki RajkoMitic Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 9. dakikasında fileleri havalandıran Kerem Aktürkoğlu, Benfica'yı 1-0 öne geçirdi. Kerem, Portekiz temsilcisiyle çıktığı ikinci maçta da gol sevinci yaşadı.

Müsabakanın 29. dakikasında bu kez sahneye Orkun Kökçü çıktı. Milli oyuncu, yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 yaptı.

Kızılyıldız, 86. dakikada FelicioMilson'ın attığı golle farkı 1'e indirdi. Kalan bölümde başka gol olmadı ve Benfica karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna galibiyetle başladı.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, yabancı bir ekibin formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan ilk Türk takım arkadaşları oldu. Kerem, "Devler Ligi"nde 3. kez ağları sarsarken, Orkun ise ilk golünü kaydetti.

BAYER LEVERKUSEN, HOLLANDA'DA FARKLI KAZANDI

Günün aynı saatte başlayan diğer maçında Alman ekibi Bayer Leverkusen, deplasmandaHallanda temsilcisi Feyenoord'u 4-0 mağlup etti.

Almanya temsilcisi, 5. ve 36. dakikada FlorianWirtz, 30. dakikada AlejandroGrimaldo ve 45. dakikada TimonWellenreuther'in kendi kalesine attığı gollerle müsabakadan farklı galip ayrıldı.

