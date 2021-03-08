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Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

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Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında çeyrek finale yükselen takımlar, 9-10 ve 16-17 Mart tarihlerindeki karşılaşmaların ardından belli olacak.
Bugün Borussia Dortmund ile Sevilla arasında oynanacak mücadeleyi, Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Tamamı 22.00'de başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmaların skorları şöyle:
BUGÜN
Borussia Dortmund (Almanya) - Sevilla (İspanya) (3-2)
Juventus (İtalya) - Porto (Portekiz) (1-2)
10 Mart Çarşamba:
Liverpool (İngiltere) - Leipzig (Almanya) (2-0)
Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya) (4-1)
16 Mart Salı:
Real Madrid (İspanya) - Atalanta (İtalya) (1-0)
Manchester City (İngiltere) - BorussiaMönchengladbach (Almanya) (2-0)
17 Mart Çarşamba:
Chelsea (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) (1-0)
Bayern Münih (Almanya) - Lazio (İtalya) (4-1)
 
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