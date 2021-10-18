Devler Ligi'nde 3. hafta heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 3. haftası 19 Ekim Salı günü başlayacak. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Beşiktaş, Portekiz'in Sporting Lizbon takımını ağırlayacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 3. hafta karşılaşmaları, 19 Ekim Salı ve 20 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

Puansız ayrıldığı ilk iki karşılaşma sonunda C grubunun 3. sırasında yer alan Beşiktaş, Salı günü saat 19.45'te Portekiz'in Sporting Lizbon takımını konuk edecek.

Üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

19 Ekim Salı:

19.45 Beşiktaş - Sporting Lizbon (Portekiz)

19.45 Club Brugge (Belçika) - Manchester City (İngiltere)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Leipzig (Almanya)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Porto (Portekiz) - Milan (İtalya)

22.00 Ajax (Hollanda) - Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 ShakhtarDonetsk (Ukrayna) - Real Madrid (İspanya)

22.00 Inter (İtalya) - Sheriff (Moldova)

20 Ekim Çarşamba:

19.45 Barcelona (İspanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

19.45 Salzburg (Avusturya) - Wolfsburg (Almanya)

22.00 Benfica (Portekiz) - Bayern Münih (Almanya)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Atalanta (İtalya)

22.00 YoungBoys (İsviçre) - Villarreal (İspanya)

22.00 Lille (Fransa) - Sevilla (İspanya)

22.00 Zenit (Rusya) - Juventus (İtalya)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Malmö (İsveç)

