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Devler Ligi'nde 3. hafta heyecanı

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 3. haftası 19 Ekim Salı günü başlayacak. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Beşiktaş, Portekiz'in Sporting Lizbon takımını ağırlayacak

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Devler Ligi'nde 3. hafta heyecanı
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 3. hafta karşılaşmaları, 19 Ekim Salı ve 20 Ekim Çarşamba günü oynanacak.
Puansız ayrıldığı ilk iki karşılaşma sonunda C grubunun 3. sırasında yer alan Beşiktaş, Salı günü saat 19.45'te Portekiz'in Sporting Lizbon takımını konuk edecek.
Üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
19 Ekim Salı:
19.45 Beşiktaş - Sporting Lizbon (Portekiz)
19.45 Club Brugge (Belçika) - Manchester City (İngiltere)
22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Leipzig (Almanya)
22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere)
22.00 Porto (Portekiz) - Milan (İtalya)
22.00 Ajax (Hollanda) - Borussia Dortmund (Almanya)
22.00 ShakhtarDonetsk (Ukrayna) - Real Madrid (İspanya)
22.00 Inter (İtalya) - Sheriff (Moldova)
20 Ekim Çarşamba:
19.45 Barcelona (İspanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
19.45 Salzburg (Avusturya) - Wolfsburg (Almanya)
22.00 Benfica (Portekiz) - Bayern Münih (Almanya)
22.00 Manchester United (İngiltere) - Atalanta (İtalya)
22.00 YoungBoys (İsviçre) - Villarreal (İspanya)
22.00 Lille (Fransa) - Sevilla (İspanya)
22.00 Zenit (Rusya) - Juventus (İtalya)
22.00 Chelsea (İngiltere) - Malmö (İsveç)
 
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