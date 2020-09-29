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Dev maçta kazanan Liverpool

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İngiltere Premier Lig'in 3. hafta mücadelesinde Liverpool, AnfieldRoad'da 1-0 geride düştüğü maçta Arsenal'i 3-1 mağlup etti. Kırmızılar'a galibiyeti getiren golleri SadioMane, Andrew Robertson ve DiogoJota kaydetti

Dev maçta kazanan Liverpool
Premier Lig'in 3. haftasındaki dev maçta son şampiyon Liverpool ile Arsenal, AnfieldRoad'da karşı karşıya geldi.
Londra ekibi Arsenal, karşılaşmanın 25. dakikasında AlexandreLacazette'den bulduğu golle 1-0 öne geçti.
Maçın 28. dakikasında SadioMane'nin attığı golle eşitliği sağlayan Liverpool, 34. dakikada Andrew Robertson'un golüyle maçın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da oyundaki üstünlüğünü devam ettiren Liverpool, DiogoJota'nın 88. dakikada attığı golle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.
Liverpool bu sezon oynadığı 3 karşılaşmadan da galip ayrılırken, Arsenal ilk mağlubiyetini aldı
 
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