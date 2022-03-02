Dev maçta kazanan çıkmadı

İtalya Kupası yarı final ilk maçında iki ezeli rakip Milan ile Inter 0-0 berabere kaldı.

San Siro'da oynanan yarı final mücadelesinde Milan ile Inter karşı karşıya geldi.

Golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmada milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma giydi.

İki ezeli rakip rövanş için 20 Nisan'da kozlarını paylaşacak.

