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Dev maçta kazanan çıkmadı

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İngiltere Premier Lig'in 21. haftasındaki Chelsea-Liverpool karşılaşması 2-2 sonuçlandı

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Dev maçta kazanan çıkmadı
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Premier Lig’de haftaya 2. sırada başlayan Chelsea, bir maç eksiğiyle puan tablosunun 3. basamağında yer alan Liverpool'u ağırladı.
Liverpool, Mane'nin 9 ve Salah'ın 26. dakikada attığı gollerle 2-0 üstünlük yakaladı. Fakat Chelsea'den Kovacic'in 42 ve Pulisic'in 45+1'inci dakikadaki golleriyle takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.
Bu sonuçla Chelsea puanını 43'e, Liverpool ise 42'ye çıkardı. Lider Manchester City ile en yakın takipçisi arasındaki fark 10 puana yükseldi.
 
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