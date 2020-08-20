Dev finale İtalyan hakem

UEFA'dan yapılan açıklamada, Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile Alman temsilcisi Bayern Münih arasındaki final mücadelesinde İtalyan hakem Orsato'nun görev alacağı kaydedildi.
Orsato'nun yardımcılıklarını LorenzoManganelli ve AlessandroGiallatini'nin yapacağı mücadelede, Rumen OvidiuHațegan dördüncü hakem olacak.
Portekiz'in başkenti Luz Stadı'nda pazar günü oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.
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