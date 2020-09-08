Depay Barcelona iddialarını doğruladı

Barcelona, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Olimpic Lyon'un Hollandalı yıldızı Memphis Depay, kendisiyle Katalan ekibinin ilgilendiğini bildiğini söyledi

Barcelona, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Katalan ekibi, hücum hattına takviye yapmanın peşinde.

Son olarak İspanyol ekibinin Olimpic Lyon'un Hollandalı yıldızı MemphisDepay ile ilgilendiği konuşuluyordu. Konuyla ilgili bir açıklama da Depay'dan geldi.

Hollanda'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya 1-0 kaybettiği maçın ardından konuşan Depay, Barcelona'nın kendisini transfer etmek istediğini doğruladı.

"Menajerimden çok şey duymadım" diyen Hollandalı futbolcu, "Daha fazlasını söyleyemem. Çünkü ben de bilmiyorum. Neler olacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.

Depay transferi konusunda bir açıklama da Olimpic Lyon Başkanı Jean-Miceal Aulas'ta geldi.

"Koeman'ın Depay'a olan ilgisini biliyoruz" diyen Aulas, Hollandalı oyuncuya Roma'nın da talip olduğunu ifade etti.

Daha önce PSV ve Manchester Untied'ın formalarını terleten 26 yaşındaki futbolcu, 2016-17 sezonundan bu yana Lyon'da top koşturuyor.



