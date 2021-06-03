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David Luiz, Arsenal'den ayrılıyor

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David Luiz, Arsenal'den ayrılıyor
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Brezilyalı stoper David Luiz ile yollarını ayıracağını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2019 yılında Chelsea'den transfer edilen 34 yaşındaki oyuncuya takıma katkılarından dolayı teşekkür edildi.
David Luiz, ligde geçen sezonu 8. sırada tamamlayan Arsenal'da tüm kulvarlarda 30 maçta görev almış ve 2 gol atmıştı.
Öte yandan, Londra ekibinde kiralık olarak forma giyen Martin Odegaard, DaniCeballos ve MathewRyan ile de yeni sözleşme imzalanmayacağı belirtildi.
 
 
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