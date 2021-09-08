Danimarka rakip tanımıyor

Danimarka, Dünya Kupası Elemeleri'nde yoluna dolu dizgin devam ediyor. Son olarak İsrail ile karşılaşan KasperHjulamand'ın öğrencileri, sahadan 5-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı

F Grubu'nda 6'da 6 yapan İskandinav ülkesi, en yakın rakibi İskoçya'nın 7 puan önünde lider durumda bulunuyor.

Danimarka, hücum hattında olduğu gibi savunmada da beğeni topladı.

En farklı galibiyetine Moldova karşısında 8-0 ile imza atan İskandinav ülkesi, gruptaki tüm maçlarda 22 kez rakip fileleri sarstı.

KasperHjulamand'ın öğrencileri bu süreçte ise kalesinde hiç gol görmedi.

Danimarka, bu dikkat çeken bir başarıya 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da imza atmıştı.

Danimarka, gruptaki ilk iki maçını kaybettikten sonra bir üst tura çıkmayı başaran ilk ülke olmuştu.

Oynadığı güzel futbolu yarı finale çıkarak taçlandıran İskandinav ülkesi, ev sahibi İngiltere'ye mağlup olarak şampiyonaya veda etmişti.

Danimarka, Dünya Kupası Elemeleri F Grubu'nda rakip tanımıyor.

İsrail'i 5-0 yenerek 6'da 6 yapan İskandinav ülkesi, 22 kez fileleri sarsarken, kalesinde henüz gol görmedi.



