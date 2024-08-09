Dani Olmo yuvaya döndü

La Liga ekiplerinden Barcelona, Almanya ekibi RB Leipzig'ten İspanyol orta saha Dani Olmo'yu kadrosuna kattığını duyurdu

Barcelona altyapısında yetiştikten sonra Dinamo Zagreb'in yolunu tutan, oradan da Leipzig'e Transfer olan Dani Olmo, 10 yıl sonra Katalan ekibine geri döndü.

BONSERVİSİ 55 MİLYON EURO

Barcelona, Dani Olmo'yu renklerine bağladığını resmen duyurdu. Katalanlar transfer için Leipzig'e 55 milyon euro ödedi.

DANI OLMO'NUN SERBEST KALMA BEDELİ 500 MİLYON EURO

26 yaşındaki futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzalanırken, oyuncunun serbest kalma bedeli 500 milyon euro olarak belirlendi.

2023-24 sezonunda 25 maça çıkıp 1715 dakika sahada kalan Dani Olmo 8 gol, 5 asistlik istatistik yakaladı.

