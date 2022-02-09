Kırdığı rekorlarla futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Cristiano Ronaldo, 12 yıl sonra bir ilki yaşadı. Manchester United'ın Portekizli yıldızı, çıktığı son 5 maçta fileleri havalandıramadı

Cristiano Ronaldo, 12 yıl sonra ilki yaşıyor. Portekizli yıldız, çıktığı son 5 maçta gol atamadı.

Cristiano Ronaldo, son olarak 2010/2011 sezonunda Real Madrid'de oynadığı dönemde üst üste oynadığı 5 maçta fileleri havalandırma başarısı gösterememişti.

37 yaşındaki futbolcu, o zamandan beri gol atmadan üst üste 5 maç geçirmemişti. Cristiano Ronaldo, ayrıca 2022 yılında da henüz golle tanışamadı. Yıldız isim, son golünü 30 Aralık 2021'te Burnley ağlarına gönderdi.

Sezon başında Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo, 26 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 14 gol atan Portekizli, 3 de gol pası verdi.

