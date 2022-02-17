Conte’den Tottenham yönetimine sert eleştiri

Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ı çalıştıran Conte, bir İtalyan televizyon kanalında İngiliz kulübünün transfer politikasını eleştirdi.
Deneyimli menajer, Ocak ayında Dele Alli'ninEverton,TanguyNdombele'nin Lyon, GiovaniLoCelso'nunVillareal ve BryanGil'in de Valencia'ya gidişinin takımı zayıflattığını söyledi.
Conte, bu dört futbolcunun yerini sadece Juventus'tan alınan RodrigoBentancur ve DejanKulusevski ile doldurmaya çalışmanın bir hata olduğunu iddia etti.
İngiliz kulübünün genç oyunculara şans vermek gibi bir felsefesi olduğunu da belirten İtalyan çalıştırıcı, "Daha hızlı büyümek ve kupalar kazanmak istiyorsanız deneyimli futbolcularla çalışmaya mecbursunuz." ifadesini kullandı.
AntonioConte, önceki günlerde kulübün sahip olduğu transfer politikasıyla ligi ilk dörtte bitirmelerinin "imkansız" olduğunu söylemişti.
Tottenham Premier Lig'de sekizinci sırada yer alıyor.
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