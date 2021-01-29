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CONIFA genel kurul gerçekleştirecek

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CONIFA genel kurul gerçekleştirecek
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Necati KÜLAHLILAR
Confederations ve Independent Football Associations (CONIFA) olağan genel kurulunu on line olarak gerçekleştirecek.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Sekreteri ve CONIFA yönetim kurulu üyesi Orçun Kamalı, “Tüm Dünyayı etkisi altına alan pandemiden dolayı CONIFA olağan genel kurulu online yapılacak. Genel kurul pandemi şartlarından dolayı bugün veya Pazar günü gerçekleştirilecek.
 
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