CONIFA genel kurul gerçekleştirecek

Necati KÜLAHLILAR

Confederations ve Independent Football Associations (CONIFA) olağan genel kurulunu on line olarak gerçekleştirecek.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Sekreteri ve CONIFA yönetim kurulu üyesi Orçun Kamalı, “Tüm Dünyayı etkisi altına alan pandemiden dolayı CONIFA olağan genel kurulu online yapılacak. Genel kurul pandemi şartlarından dolayı bugün veya Pazar günü gerçekleştirilecek.

