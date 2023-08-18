"Çizme"de futbol heyecanı başlıyor

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) 2023-2024 sezonu heyecanı, cumartesi günü oynanacak 4 maçla başlayacak. Juventus, 36 şampiyonlukla Serie A'nın en başarılı takımı konumunda bulunuyor

Avrupa futbolunun 5 büyük ülkesinden biri olarak kabul edilen İtalya'da 2023-2024 sezonunun açılış gününde, Frosinone-Napoli ve Empoli-Hellas Verona maçları yapılacak. Son şampiyon Napoli, BenitoStirpe Stadı'nda TSİ 19.30'da Frosinone'ye konuk olacak. Aynı saatte Empoli, Carlo CastellaniComputerGross Arena'da Hellas Verona'yı ağırlayacak.

Şampiyonluk adaylarından Inter ise TSİ 21.45'te GiuseppeMeazza Stadı'nda Monza'yı ağırlayacağı maçla sezonu açacak. Aynı saatte Genoa da LuigiFerraris Stadı'nda Fiorentina'yı konuk edecek.

ŞAMPİYONLUK ADAYLARI

Serie A'da geçen sezon 33 yıllık şampiyonluk özlemini bitiren Napoli'nin teknik direktör değişikliğiyle girdiği sezonda performansı merak konusu olacak.

LucianoSpalletti'nin yerine RudiGarcia'yı göreve getiren Napoli, Kim Min-jae'yi 50 milyon avro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e gönderdi ve Suudi Arabistan'dan gelen yüksek bonservisli tekliflere rağmen golcüsü Victor Osimhen'i kadroda tuttu. Natan ve JensCajuste transferlerinin yanı sıra geçen sezon takımda kiralık olarak oynayan GiacomoRaspadori ve GiovanniSimeone'nin bonservisleri alındı.

SandroTonali'nin 64 milyon avro karşılığında Newcastle United'a transfer olduğu Milan'da kadroya önemli eklemeler yapıldı. SamuelChukwueze, ChristianPulisic ve Yunus Musah için 20'şer milyon avro ödeyen Milan, TijjaniReijnders (19 milyon avro), RubenLoftus-Cheek (16 milyon avro) ve NoahOkafor'u da (14 milyon avro) renklerine bağladı.

Andre Onana, MarceloBrozovic, RobinGosens, Milan Skriniar ve Edin Dzeko'nun takımdan ayrıldığı Inter'de DavideFrattesi, YannAurelBisseck, MarcusThuram, JuanCuadrado, MarkoArnautovic gibi önemli transferler yapıldı.

DenisZakaria, AngelDi Maria, NicoloRovella, Arthur Melo ve DejanKulusevski gibi isimleri takımdan gönderen Juventus ise şu ana kadar TimothyWeah'ı transfer edip Manuel Locatelli ve MoiseKean'in bonservislerini 30'ar milyon avro karşılığında aldı.