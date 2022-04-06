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City, tek golle kazandı

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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesi ilk maçında Manchester City sahasında Atletico Madrid'i 1-0 yenerek rövanş öncesi avantajı kaptı

City, tek golle kazandı
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında İngiliz temsilcisi Manchester City ile İspanyol ekibi Atletico Madrid karşı karşıya geldi.
Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. Diego Simeone'nin savunma ağırlıklı oyunu karşısında zorlanan Guardiola'nın öğrencileri 69. dakikada kilidi De Bruyne ile açarak 1-0 öne geçmeyi başardı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İngiliz ekibi rövanş öncesi avantajlı skoru elde etmiş oldu.
Manchester City -  Atletico Madrid çeyrek finalde rövanş mücadelesi Wanda Metropolitano Stadyumu'nda 12 - 13 Nisan tarihlerinde yapılacak.
 
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