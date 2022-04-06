City, tek golle kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesi ilk maçında Manchester City sahasında Atletico Madrid'i 1-0 yenerek rövanş öncesi avantajı kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında İngiliz temsilcisi Manchester City ile İspanyol ekibi Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. Diego Simeone'nin savunma ağırlıklı oyunu karşısında zorlanan Guardiola'nın öğrencileri 69. dakikada kilidi De Bruyne ile açarak 1-0 öne geçmeyi başardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İngiliz ekibi rövanş öncesi avantajlı skoru elde etmiş oldu.

Manchester City - Atletico Madrid çeyrek finalde rövanş mücadelesi Wanda Metropolitano Stadyumu'nda 12 - 13 Nisan tarihlerinde yapılacak.

