City, tek golle kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında İngiliz temsilcisi Manchester City ile İspanyol ekibi Atletico Madrid karşı karşıya geldi.
Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. Diego Simeone'nin savunma ağırlıklı oyunu karşısında zorlanan Guardiola'nın öğrencileri 69. dakikada kilidi De Bruyne ile açarak 1-0 öne geçmeyi başardı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İngiliz ekibi rövanş öncesi avantajlı skoru elde etmiş oldu.
Manchester City - Atletico Madrid çeyrek finalde rövanş mücadelesi Wanda Metropolitano Stadyumu'nda 12 - 13 Nisan tarihlerinde yapılacak.
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