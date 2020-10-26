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City, Guardio ile yolları ayırabilir

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İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de kötü gidişat sürüyor. Teknik direktör Pep Guardio'nun geleceği tartışma konusu olurken, alternatif olarak ise Julian Nagelsmann düşünülüyor

City, Guardio ile yolları ayırabilir
Manchester City, Premir Lig'deki düşüşünü sürdürüyor. Geçen sezon şampiyonluğu Liverpool'a kaptıran City, yeni sezonda da eleştirilmeye devam ediyor. 
Üst üste alınan olumsuz sonuçların ardından teknik direktör Pep Guardiola'nın kulüpteki geleceği de belirsiz hale geldi. İngiliz basınında yer alan haberlerde, City yönetiminin gelecek sezon planlarında Pep Guardiola olsa da, İspanyol teknik adam bu konuda karar vermiş değil. 
Guardiola'nın sözleşmesi ise bu sezon sonunda bitiyor. Manchester City'nin olası bir ayrılık durumunda ise yeni rotası belli
Manchester City'nin ilk tercihi, Leipzig'in 33 yaşındaki teknik direktörü Julian Nagelsmann olacak.
City'nin bir diğer adayı ise Mauricio Pochettino. Şu anda hiçbir kulüpte görev yapmayan Arjantinli teknik adam, City'nin gündeminde. 
2016 yazında Manchester City'nin başına geçen Pep Guardiola, kulüpteki 5'inci sezonunu geçiriyor. 49 yaşındaki teknik adam İngiliz ekibiyle şu ana kadar 2 Premier Lig şampiyonluğunun yanı sıra 1 FA Cup, 3 Lig Kupası ve 2 Community Shield kazandı. 
 
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