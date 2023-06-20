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Christopher Nkunku, Chelsea'de

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Premier Lig ekibi Chelsea, ChristopherNkunku ile 6 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı

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Christopher Nkunku, Chelsea'de
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Christopher Nkunku, Alman ekibi Leipzig'den Chelsea'ye transfer oldu.
Maviler Fransız futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kulüp sitesine konuşan Nkunku, "Chelsea'ye katıldığım için inanılmaz derecede mutluyum . Yeni teknik direktörüm ve takım arkadaşlarımla tanışmak ve Chelsea taraftarlarına sahada neler yapabileceğimi göstermek için sabırsızlanıyorum. Ligue 1 ve Bundesliga'da, Artık dünyanın en güçlü liglerinden biri olan Premier Lig'de oynamak istiyorum. Bu mücadeleyi üstleneceğim için çok heyecanlıyım ve Chelsea forması giymekten gurur duyacağım." ifadelerini kullandı.
Christopher Nkunku geçen sezon Leipzig formasıyla ligde 25 maça çıkıp, 16 gol atıp 6 da asist yapmıştı.
 
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