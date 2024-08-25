Christoph Daum hayatını kaybetti

Bir dönem Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da görev yapan eski teknik direktör Christoph Daum, 70 yaşında yaşamını yitirdi

Bir dönem Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da görev yapan eski teknik direktör Christoph Daum, 70 yaşında vefat etti.

Eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, uzun süredir akciğer kanseri tedavisi gören Alman eski çalıştırıcının yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Özat, yaptığı paylaşımda, 'Hocam Daum'un biraz önce vefat haberini aldım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bana kattıkların için teşekkür ederim, ruhun şad olsun. Işıklar içinde uyu'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan taziye mesajı

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eski Teknik Direktörümüz Christoph Daum’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Daum Ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'tan paylaşılan taziye mesajında ise "Eski Teknik Direktörümüz Christoph Daum’un vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Daum ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

Christoph Daum'un kariyeri

24 Ekim 1953'de Doğu Almanya'da doğan Christoph Daum, Almanya, Türkiye ve Avusturya'da lig şampiyonlukları yaşadı.

Teknik direktörlük kariyerine Köln'de başlayan Daum, Almanya'da Köln dışında Stuttgart, Bayer Leverkusen ve Eintracht Frankfurt'u çalıştırdı. Christoph Daum, Avusturya'da Austria Wien, Belçika'da ise Club Brugge'da görev yaptı.

Stuttgart ile 1991-1992 sezonunda Bundesliga şampiyonluğuna uzanan Daum, kırmızı-beyazlılarla ertesi sezon ise Almanya Süper Kupası'nı kazandı.

Türkiye'de 7 kupa kaldırdı

Türkiye'ye 1994'te Beşiktaş ile adım atan Alman teknik adam, siyah-beyazlılarla 1'er lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası kazandı. Daum, 2001'de ikinci kez görev yaptığı Beşiktaş'ta kupa sevinci yaşayamadı.

2002 yılında Avusturya ekibinin Austria Wien'in başına geçen Alman teknik adam, Viyana temsilcisiyle Avusturya Bundesliga ve Avusturya Kupası'nı elde etti.

2003'te tekrar Türkiye'ye dönen Daum, bu kez Beşiktaş'ın ezeli rakibi Fenerbahçe için kolları sıvadı. Alman teknik adam, iki dönem (2003-2006, 2009-2010) çalıştırdığı sarı-lacivertli ekipte ise 2 kez lig şampiyonluğu yaşadı. Alman çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin başında 1'er de Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası kaldırdı.

2013'te yolu tekrar Türkiye'ye düşen Daum, Süper Lig'de Bursaspor'un başına geçti. Alman çalıştırıcı, yeşil-beyazlılarla kupa kazanamadı.

Daum, teknik adamlık kariyerinde son olarak Romanya Milli Takımı'nı çalıştırdı ve ardından emekliliğe ayrıldı.

