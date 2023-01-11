Chelsea’den, Joao Felix bombası

Ara transfer döneminde Chelsea rüzgarı esiyor. İspanya La Liga temsilcisi Atletico Madrid'in 23 yaşındaki yıldızı Joao Felix'i sezon sonuna kadar kiralayan İngiltere Premier Lig ekibi, dördüncü transferini yaptı

İngiltere Premier Ligi’nin 2022-2023 ara transfer döneminde 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Andrey Santos, 20 yaşındaki forvet David Datro Fofana ile 21 yaşındaki savunma oyuncusu Benoit Badiashile'yi kadrosuna katan Londro ekibi, bir yıldızı daha renklerine bağladı..

İngiliz ekibi, İspanya'nın Atletico Madrid forması giyen Portekizli futbolcu Joao Felix'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

Londra ekibi, 6 aylık kiralama için İspanyol temsilcisine 11 milyon avro ödeyecek. Ayrıca Felix'in sezon sonuna kadar olan 6 milyon avroluk maaşı da Chelsea tarafından karşılancak.

"STAMFORD BRİDGE STADI'NDA OYNAYACAĞIM İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"

Kulüpten yapılan açıklamada, Joao Felix kiralık olarak Chelsea'ye transfer olduktan sonra, "Chelsea dünyanın en büyük takımlarından biri ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmayı umuyorum. Burada olduğum için çok mutluyum ve Stamford Bridge Stadı'nda oynayacağım için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

REKOR BONSERVİS BEDELİYLE BENFİCA'DAN ATLETİCO MADRİD'E TRANSFER OLMUŞTU

23 yaşındaki futbolcu, 2019 yazında forma giydiği Portekiz'in Benfica takımdan 126 milyon avroluk rekor bir bonservis ücreti karşılığında Atletico Madrid'e transfer olmuştu.

Felix, Madrid ekibinde çıktığı 131 maçta 33 kez gol sevinci yaşamıştı. Portekizli yıldız, forvet arkası, sol kanat ve santrfor mevkilerinde oynuyor.

