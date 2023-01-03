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Chelsea’den Enzo Fernandez için servet

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Benfica'nın 21 yaşındaki Arjantinli futbolcusu EnzoFernandez, Chelsea'ye transfer olmaya yakın. Bu transferin İngiliz ekibine maliyetinin 127 milyon euro olacağı iddia edildi

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Chelsea’den Enzo Fernandez için servet
Arjantin formasıyla Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla transferin gözdesi haline gelen EnzoFernandez'in yeni adresi İngiltere oluyor.
21 yaşındaki orta saha oyuncusu Chelsea'ye transfer olmaya yakın.
Oyuncu için İngiliz ekibinin, Benfica'ya 127 milyon euroyu taksitler halinde ödeyeceği iddia edildi.
Geçen hafta EnzoFernandez'i Manchester United, Liverpool, Manchester City, Real Madrid ve PSG'nin de takip ettiği öne sürülmüştü.
Benfica formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 24 maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergileyen Arjantinli futbolcu, 2022 Dünya Kupası'nda turnuvanın en iyi genç oyuncusu ödülünün de sahibi olmuştu.
 
 
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