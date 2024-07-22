Chelsea’den bir transfer daha

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Atlanta United'dan Caleb Wiley'yi kadrosuna kattığını açıkladı

Premier Lig'de teknik direktörlük görevine Enzo Maresca'yı getiren Chelsea, yeni transferini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada MLS takımlarından Atlanta United'da forma giyen Caleb Wiley ile 1 yılı opsiyonlu 6 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

19 yaşındaki sol bek, ABD Milli Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyatları kadrosunda da yer alıyor.

Bu sezon Atlanta United formasıyla 23 maça çıkan genç futbolcu, 1 gol ve 2 asist kaydetti. İngiliz basınında yer alan haberlerde Chelsea'nin Transfer için 10 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

Chelsea, yeni sezon öncesinde daha önce Tosin Adarabioyo, Marc Guiu, Renato Veiga, Omari Kellyman ve Kiernan Dewsbury-Hall transferlerini açıklamıştı.

