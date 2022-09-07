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Chelsea’de Tuchel dönemi sona erdi

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Premier Lig ekiplerinden Chelsea, teknik direktör Thomas Tuchel ile yolların ayrıldığını açıkladı

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Chelsea’de Tuchel dönemi sona erdi
Premier Lig'in 6. haftasını 6. sırada tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında Dinamo Zagreb'e yenilen Chelsea'deTuchel dönemi sona erdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Chelsea'nin yeni sahiplerinin değişim için doğru zaman olduğunu düşündükleri belirtildi ve 49 yaşındaki Alman teknik adama emeklerinden dolayı teşekkür edildi.
Ülkesinin Mainz 05 ve Borussia Dortmund, Fransa'nın da Paris Saint-Germain (PSG) takımlarını çalıştıran Tuchel, 2021'in ocak ayında Chelsea'nin başına geçmişti.
Tuchel yönetimindeki Chelsea, 2021'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmıştı.
 
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