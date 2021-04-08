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Chelsea yarı finale göz kırptı

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Chelsea yarı finale göz kırptı
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Porto ile Chelsea kozlarını paylaştı. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadelede 2-0'lık sonuçla gülen taraf Chelsea oldu.
Chelsea'ya galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Mason Mount ve 85. dakikada Ben Chilwell kaydetti.
Porto'nun adını yarı finale yazdırması için rövanş maçında üç farklı skorla kazanması gerekecek.
 
 
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